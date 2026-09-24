Москва24 сенВести.Лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен посетить с визитом Россию, сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.
У лидера КНДР Ким Чен Ына имеется действующее приглашение посетить нашу страну с визитомотметил замминистра
Дипломат подчеркнул, что в России всегда будут рады видеть руководителя Корейской Народно-Демократической Республики.
Руденко также отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, подписанный в Пхеньяне в июне 2024 года, вывел традиционно дружественные российско-корейские отношения на качественно новый союзнический уровень.
В соответствии с духом и буквой нового основополагающего Договора в рамках активного диалога с КНДР на различных уровнях ведется интенсивная работа по дальнейшему совершенствованию двустороннего взаимодействия, в том числе в практических областях по линии межправкомиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничествудобавил он