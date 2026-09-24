Москва24 сен Вести.Лидер КНДР Ким Чен Ын приглашен посетить с визитом Россию, сроки будут согласованы по дипломатическим каналам. Об этом в интервью агентству ТАСС сообщил заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

У лидера КНДР Ким Чен Ына имеется действующее приглашение посетить нашу страну с визитом отметил замминистра

Дипломат подчеркнул, что в России всегда будут рады видеть руководителя Корейской Народно-Демократической Республики.

Руденко также отметил, что Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве между РФ и КНДР, подписанный в Пхеньяне в июне 2024 года, вывел традиционно дружественные российско-корейские отношения на качественно новый союзнический уровень.