Си Цзиньпин: переговоры с Трампом придали отношениям КНР и США новый смысл

"Углубленный обмен мнениями": Си Цзиньпин о переговорах с Трампом Си Цзиньпин: переговоры с Трампом придали отношениям КНР и США новый смысл

Москва25 сен Вести.Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном ужине в Белом доме заявил, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом придали отношениям между Пекином и Вашингтоном новый смысл, который опирается на стратегическую стабильность.

По словам китайского лидера, встреча на высшем уровне также задала новые стратегические ориентиры для двустороннего взаимодействия.

Сегодня у нас с президентом Трампом состоялся искренний и углубленный обмен мнениями цитирует ТАСС Си Цзиньпина

Ранее председатель КНР высоко оценил достижение новой двусторонней торговой сделки с США, что, по мнению Си Цзиньпина, является хорошей новостью для глобальной экономики.