Москва25 сенВести.Председатель КНР Си Цзиньпин на торжественном ужине в Белом доме заявил, что его переговоры с президентом США Дональдом Трампом придали отношениям между Пекином и Вашингтоном новый смысл, который опирается на стратегическую стабильность.
По словам китайского лидера, встреча на высшем уровне также задала новые стратегические ориентиры для двустороннего взаимодействия.
Сегодня у нас с президентом Трампом состоялся искренний и углубленный обмен мнениямицитирует ТАСС Си Цзиньпина
Ранее председатель КНР высоко оценил достижение новой двусторонней торговой сделки с США, что, по мнению Си Цзиньпина, является хорошей новостью для глобальной экономики.