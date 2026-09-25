Си Цзиньпин: соглашение между КНР и США – хорошая новость для мировой экономики

Хорошая новость для мировой экономики: Си Цзиньпин о соглашении Китая и США Си Цзиньпин: соглашение между КНР и США – хорошая новость для мировой экономики

Москва25 сен Вести.Китай и США достигли нового совместного торгового соглашения, это можно считать хорошей новостью для мировой экономики, заявил председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин в ходе переговоров с президентом США Дональдом Трампом в Белом доме.

Си Цзиньпин с 23 сентября находится с государственным визитом в Соединенных Штатах.

Торгово-экономические делегации двух стран провели новый раунд переговоров и достигли нового совместного соглашения, что является хорошей новостью для промышленных кругов и населения двух стран, а также для мировой экономики заявил Си Цзиньпин, слова которого приводит Центральное телевидение Китая (CCTV)

Лидер КНР подчеркнул, что "сотрудничество – это дорога с двусторонним движением".

Ранее стало известно, что Си и Трамп на переговорах обсудили вопросы, связанные с искусственным интеллектом (ИИ), конфликтом на Украине, обстановки на Ближнем Востоке и ситуации на Корейском полуострове.