Путин заявил о возможности встречи с Си Цзиньпином Путин: на саммите АТЭС будет возможность провести встречу с Си Цзиньпином

Москва21 окт Вести.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин смогут встретиться на саммите АТЭС в Китае, который пройдет 18-19 ноября. Об этом российский лидер сообщил во время переговоров с премьером Госсовета КНР Ли Цяном.

Путин попросил передать Си Цзиньпину "наилучшие пожелания".

В этом году мы с ним встречались уже трижды, и, как договаривались, есть возможность увидеться еще и на саммите АТЭС в Шэньчжэне в ноябре этого года сказал президент

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что у России, США и Китая есть гипотетическая готовность к проведению трехсторонней встречи. При этом он отметил, что четкая повестка дня еще не доработана.