Москва16 нояВести.Трехсторонняя встреча между Председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом подтверждена, заявили в Министерстве иностранных дел Китая
Известно, что лидеры трех государств встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне 19 ноября
19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампомговорится в сообщении внешнеполитического ведомства
Ранее встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС также анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.