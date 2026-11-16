МИД КНР официально подтвердил встречу Си Цзиньпина с Путиным и Трампом

В МИД Китая подтвердили встречу Си Цзиньпина, Путина и Трампа МИД КНР официально подтвердил встречу Си Цзиньпина с Путиным и Трампом

Москва16 ноя Вести.Трехсторонняя встреча между Председателем Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпином, президентом России Владимиром Путиным и американским лидером Дональдом Трампом подтверждена, заявили в Министерстве иностранных дел Китая

Известно, что лидеры трех государств встретятся на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне 19 ноября

19 ноября председатель КНР Си Цзиньпин проведет в Шэньчжэне встречу с президентом России Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом говорится в сообщении внешнеполитического ведомства

Ранее встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС также анонсировал министр иностранных дел России Сергей Лавров.