Москва14 октВести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва с нетерпением ожидает очередной встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна состояться в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.
Об этом глава МИД сообщил на переговорах с китайским коллегой Ван И, передает Интерфакс.
Россия и Китай будут продолжать выполнять те задачи, которые были поставлены нашими руководителямисказал министр
Лавров отметил, что со времени их предыдущей встречи в Чолпон-Ате международная обстановка, в том числе на Ближнем Востоке, не стала проще, поэтому грядущая беседа предоставляет отличную возможность "сверить часы".
Руководитель ведомства напомнил, что главы государств поддерживают постоянный диалог и контролируют развитие многопланового партнерства. Так, Путин и Си уже дважды виделись в текущем году — во время официального визита российского лидера в КНР и на полях саммита ШОС в Бишкеке.
С нетерпением ожидаем очередного разговора с господином Си Цзиньпиномзаключил Лавров
Ранее вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян передал приглашение Путину на ноябрьский саммит АТЭС в Шэньчжэне.