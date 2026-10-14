Лавров: в РФ с нетерпением ждут встречи Путина с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

Лавров анонсировал встречу Путина и Си Цзиньпина на саммите АТЭС в Шэньчжэне Лавров: в РФ с нетерпением ждут встречи Путина с Си Цзиньпином на саммите АТЭС

Москва14 окт Вести.Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва с нетерпением ожидает очередной встречи президента РФ Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином, которая должна состояться в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Об этом глава МИД сообщил на переговорах с китайским коллегой Ван И, передает Интерфакс.

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Лавров отметил, что со времени их предыдущей встречи в Чолпон-Ате международная обстановка, в том числе на Ближнем Востоке, не стала проще, поэтому грядущая беседа предоставляет отличную возможность "сверить часы".

Руководитель ведомства напомнил, что главы государств поддерживают постоянный диалог и контролируют развитие многопланового партнерства. Так, Путин и Си уже дважды виделись в текущем году — во время официального визита российского лидера в КНР и на полях саммита ШОС в Бишкеке.

С нетерпением ожидаем очередного разговора с господином Си Цзиньпином заключил Лавров

Ранее вице-премьер Госсовета КНР Дин Сюэсян передал приглашение Путину на ноябрьский саммит АТЭС в Шэньчжэне.