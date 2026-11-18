Лавров о встрече Путина, Си и Трампа: мы никогда не гадаем наперед

Лавров указал, что не нужно заранее гадать о значении трехсторонней встречи Лавров о встрече Путина, Си и Трампа: мы никогда не гадаем наперед

Москва18 ноя Вести.Глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой прокомментировал грядущую трехстороннюю встречу лидеров России, США и КНР в Шэньчжэне, отметив, что не нужно заранее гадать о ее значении.

Журналист попросила министра оценить завтрашнюю трехстороннюю встречу с точки зрения значения для миропорядка.

Мы же не в бизнесе гадалки, правда ведь? Мы не гадаем. Мы готовимся, а потом решаем, хорошо было или не очень… Мы никогда не гадаем наперед. Мы работаем подчеркнул Лавров

Встреча лидеров трех государств Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина пройдет 19 ноября на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Шэньчжэне.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова призвала дождаться итогов трехсторонней встречи. Она отметила, что ожидания огромные, но исходить необходимо из реальных итогов.