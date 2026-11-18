Захарова: ожидания от встречи лидеров РФ, США и КНР огромны, но ждать надо итога

Захарова призвала дождаться итогов встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина Захарова: ожидания от встречи лидеров РФ, США и КНР огромны, но ждать надо итога

Москва18 ноя Вести.Ожидания от встречи российского, американского и китайского лидеров Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина огромные, но исходить нужно будет из реальных итогов, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Безусловно, ожидания [от трехсторонней встречи] огромны. Понятно, почему. Но все-таки давайте будем исходить из реальных, так сказать, итогов. Вот тогда мы и будем их комментировать сказала дипломат в эфире радио Sputnik

Трехсторонняя встреча Путина, Трампа и Си Цзиньпина пройдет на полях саммита АТЭС в Шэньчжэне 19 ноября.