МИД прокомментировал возможную встречу лидеров России, КНР и США на саммите АТЭС Руденко: возможный саммит РФ – КНР – США направит миру важные сигналы по Украине

Москва20 окт Вести.Возможная встреча лидеров России, Китая и США станет важным сигналом для мирового сообщества по украинскому урегулированию, заявил в интервью газете "Известия" заместитель министра иностранных дел РФ Андрей Руденко.

Как мы надеемся, в любом случае, если такое состоится на высшем уровне, то, наверное, будут какие-то направленные сигналы мировому сообществу относительно позиции трех стран по тем или иным конфликтам сказал замглавы внешнеполитического ведомства

Саммит стран - участниц Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в китайском Шэньчжэне 18 и 19 ноября. Российский лидер Владимир Путин говорил, что рассчитывает принять участие в этом мероприятии, добавив, что окончательное решение будет зависеть от ситуации внутри России.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что конкретные договоренности, связанные с возможной встречей лидеров трех стран, на данный момент отсутствуют. До этого он не исключал, что трехсторонний саммит может состояться.

Помощник главы государства Юрий Ушаков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести" предположил, что Си Цзиньпин на правах принимающей стороны может содействовать организации подобного саммита на полях АТЭС.

Президент США Дональд Трамп, со своей стороны, отметил готовность встретиться с коллегами из России и Китая.