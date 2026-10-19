Москва19 октВести.Предметных договоренностей по трехсторонней встрече президента РФ Владимира Путина, председателя КНР Си Цзиньпина и американского лидера Дональда Трампа нет. Об этом заявил пресс-секретарь главы РФ Дмитрий Песков.
Он пояснил, что встреча политиков обсуждалась в контексте их участия в саммите в Китае.
Предметных каких-либо предложений или договоренностей ни по самой встрече, ни по возможной повестке дня и содержанию этой встречи не обсуждалось и никем не высказывалосьсказал Песков журналистам
Ранее Песков заявлял, что Москва, Вашингтон и Пекин не исключают теоретической возможности провести трехсторонний саммит.