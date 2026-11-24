Песков: Путин обсудил с Совбезом результаты встречи с Си Цзиньпином и Трампом

Итоги трехсторонних переговоров в Шэньчжэне обсудили в Совбезе РФ Песков: Путин обсудил с Совбезом результаты встречи с Си Цзиньпином и Трампом

Москва24 ноя Вести.Итоги трехсторонних переговоров в Шэньчжэне с участием председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Дональда Трампа были предметом обсуждения президента России Владимира Путина с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщил 24 ноября пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Разумеется, конечно ответил Песков на вопрос РИА Новости о том, имело ли место такое обсуждение

При этом Песков опроверг передачу Путиным документов Трампу и Си Цзиньпину.

Шэньчжэнь 18-19 ноября принимал саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, в котором участвовал Путин. Помимо трехсторонних переговоров с лидерами КНР и США, на полях мероприятия он провел ряд двусторонних встреч, в том числе с Си Цзиньпином и Трампом.