Москва24 нояВести.Президент РФ Владимир Путин не передавал в Шэньчжэне председателю КНР Си Цзиньпину или президенту США Дональду Трампу какие-либо документы с предложениями Москвы по урегулированию конфликта на Украине и гарантиям безопасности. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
В этот раз нетцитирует представителя Кремля ТАСС
Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По итогам встречи 19 ноября лидеры государств приняли совместную декларацию о мире.