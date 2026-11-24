Песков: Путин не передавал Трампу и Си никаких документов на встрече в Шэньчжэне

Песков опроверг передачу Путиным документов Трампу и Си Цзиньпину Песков: Путин не передавал Трампу и Си никаких документов на встрече в Шэньчжэне

Москва24 ноя Вести.Президент РФ Владимир Путин не передавал в Шэньчжэне председателю КНР Си Цзиньпину или президенту США Дональду Трампу какие-либо документы с предложениями Москвы по урегулированию конфликта на Украине и гарантиям безопасности. Об этом 24 ноября заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

В этот раз нет цитирует представителя Кремля ТАСС

Путин встретился с президентом США Дональдом Трампом и председателем КНР Си Цзиньпином в Шэньчжэне на полях саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества. По итогам встречи 19 ноября лидеры государств приняли совместную декларацию о мире.