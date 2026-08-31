Песков: на переговорах Путина и Си Цзиньпина не обсуждался украинский кризис

Песков: Путин и Си не обсуждали украинский кризис Песков: на переговорах Путина и Си Цзиньпина не обсуждался украинский кризис

Москва31 авг Вести.Президент РФ Владимир Путин и председатель КНР СИ Цзиньпин не обсуждали украинский кризис на переговорах. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью Павлу Зарубину для ИС "Вести".

Украинский кризис обсуждался рефреном, по касательной. Собственно, обсуждения не было. Встреча традиционно [прошла] в очень конструктивной, дружественной атмосфере. И Си, и Путин доверяют друг другу и используют это взаимное доверие для того, чтобы затрагивать самое сложное сказал Дмитрий Песков

Ранее в понедельник, 31 августа, сообщалось, что лидеры РФ и Китая провели официальную встречу в Бишкеке на полях саммита ШОС.