Песков: Украина не была основной темой встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Тема Украины не была основной на встрече Путина, Трампа и Си Цзиньпина Песков: Украина не была основной темой встречи Путина, Трампа и Си Цзиньпина

Москва19 ноя Вести.Украина не была основной темой встречи лидеров РФ, США и КНР Владимира Путина, Дональда Трампа и Си Цзиньпина. Об этом пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил журналисту ИС "Вести" Ольге Князевой.

Корреспондент уточнила, была ли Украина основной темой обсуждения на трехсторонней встрече.

Нет ответил Песков

19 ноября прошла трехсторонняя встреча лидеров России, КНР и США, которая продлилась около полутора часов. Главы государств общались за закрытыми дверьми в государственной резиденции "Цилинь Шаньчжуан" в Шэньчжэне.