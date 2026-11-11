Песков: нельзя говорить, что РФ, США и КНР будут обсуждать Украину без Киева

Песков опроверг утверждения, что Украина будет обсуждаться без Зеленского Песков: нельзя говорить, что РФ, США и КНР будут обсуждать Украину без Киева

Москва11 ноя Вести.Нельзя говорить, что РФ, США и КНР на саммите АТЭС будут обсуждать урегулирование украинского конфликта без Киева, как это пишут западные СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Нельзя так говорить сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов

Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. На полях мероприятия может состояться трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая. Как ранее сообщал Песков, стороны обмениваются предложениями по повестке, согласование тем продолжается.