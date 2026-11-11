Москва11 нояВести.Нельзя говорить, что РФ, США и КНР на саммите АТЭС будут обсуждать урегулирование украинского конфликта без Киева, как это пишут западные СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Нельзя так говоритьсказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов
Саммит АТЭС пройдет 18-19 ноября в китайском Шэньчжэне. На полях мероприятия может состояться трехсторонняя встреча лидеров России, США и Китая. Как ранее сообщал Песков, стороны обмениваются предложениями по повестке, согласование тем продолжается.