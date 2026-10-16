Песков: создание зоны безопасности не будет темой переговоров с Киевом

Песков: зона безопасности в приграничье не станет темой переговоров с Украиной Песков: создание зоны безопасности не будет темой переговоров с Киевом

Москва16 окт Вести.Россия успешно продвигается в создании зоны безопасности, и этот вопрос не будет обсуждаться на возможных переговорах с Украиной. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Он напомнил, что после вторжения ВСУ в Курскую область перед российскими Вооруженными силами была поставлена задача сформировать такую зону. По словам представителя Кремля, эта работа выполняется и идет весьма успешно.

Эта задача выполняется. Зона безопасности создается весьма успешно. И эта зона не будет темой возможных переговоров с Украиной. Это особо подчеркнул президент сказал Песков журналистам

16 октября президент России Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск и провел очередное совещание с командным составом.

В июле Путин на встрече с военными заявил, что чем чаще ВСУ будут атаковать российскую инфраструктуру, тем шире России придется создавать зону безопасности.