18:30 16 октября 2026Татьяна РутковскаяОбществоПутин посетил пункт управления объединенной группировки войскПутин посетил пункт управления объединенной группировки войскСледите за новостями:ДзенМаксТелеграмМосква16 октВести.Президент РФ Владимир Путин посетил вспомогательный пункт управления объединенной группировки войск.Читайте такжеВладимир Путин встретился с иностранными военными атташе на полигоне18:47 2 октВладимир Путин посетил полигон Чебаркульский18:23 2 октПутин прибыл на ракетный крейсер "Варяг"10:47 12 авгПутин провел встречу с руководством Минобороны РФ12:52 5 авгПутин отметил консолидацию народа вокруг участников СВО14:28 27 июлПутин в день ВМФ прибыл в Главное Адмиралтейство в Петербурге15:53 26 июлПутин прибыл в Омск14:40 25 июлПутин посещает Иркутский авиационный завод13:16 24 июлОбществоВладимир ПутинСВО / спецоперация16.10.2026