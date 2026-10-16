Герасимов: с 1 сентября под контроль РФ перешли более 1800 кв. км и 92 пункта

Герасимов подвел итоги продвижения ВС РФ в зоне спецоперации Герасимов: с 1 сентября под контроль РФ перешли более 1800 кв. км и 92 пункта

Москва16 окт Вести.Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов в ходе совещания на вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск сообщил о результатах наступательных действий с начала сентября. По его данным, с 1 сентября российские войска взяли под контроль более 1800 квадратных километров территории и 92 населенных пункта.

В частности, в сентябре и за две недели октября под контроль Российской Федерации перешло около 500 квадратных километров и 23 населенных пункта в Донецкой Народной Республике. В Харьковской области под контроль перешли 461 квадратный километр территорий и 28 населенных пунктов, уточнил Герасимов.

Кроме того, группировка войск "Восток" в восточной части Запорожской области освободила более 180 квадратных километров территории.

Ранее Герасимов также сообщил, что в сентябре-октябре текущего года группировка войск "Центр" освободила 15 населенных пунктов, еще в девяти боевые действия продолжаются.