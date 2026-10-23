МО РФ сообщило о переходе 13 населенных пунктов под контроль ВС РФ за неделю

ВС России освободили 13 населенных пунктов в четырех регионах за неделю МО РФ сообщило о переходе 13 населенных пунктов под контроль ВС РФ за неделю

Москва23 окт Вести.Российские войска в течение недели с 17 по 23 октября взяли под контроль 13 населенных пунктов в зоне проведения спецоперации. Об этом сообщило Минобороны России.

Подразделения Западной группировки войск заняли Паламаревку и Ковалевку в Харьковской области, одновременно улучшив свои позиции на линии соприкосновения.

Военнослужащие Южной группировки установили контроль над Алексеево-Дружковкой в Донецкой Народной Республике (ДНР).

Подразделения группировки "Центр" заняли еще три населенных пункта в ДНР – Доброполье, Первомайское и Сергеевку.

Наибольшее число населенных пунктов, согласно недельной сводке Минобороны, перешло под контроль группировки "Восток". Российские военные освободили Омельник, Тимошевку, Червоный Яр и Мировку в Запорожской области, а также Великомихайловку в Днепропетровской области.

Кроме того, подразделения группировки "Днепр" сообщили об установлении контроля над Малокатериновкой и Юльевкой в Запорожской области.

Город Доброполье в ДНР был одним из ключевых узлов обороны ВСУ на днепропетровском направлении. Его освобождение означает падение обороны украинских боевиков и возросшую угрозу для подразделений противника, оставшихся на подконтрольных Киеву территориях.