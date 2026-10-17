После освобождения Доброполья оборона ВСУ рухнула в ДНР

Оборона ВСУ в ДНР рухнула после освобождения Доброполья После освобождения Доброполья оборона ВСУ рухнула в ДНР

Москва17 окт Вести.Оборона Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой Народной Республике (ДНР) рухнула после освобождения Доброполья, заявил источник ТАСС.

Освобождение Доброполья для ВСУ означает падение обороны, поскольку ставит под угрозу гарнизоны на оставшихся подконтрольных противнику территориях приводит ТАСС слова источника

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов 16 октября доложил президенту Владимиру Путину об освобождении города Доброполье.

Доброполье - крупный город в ДНР с развитой дорожной инфраструктурой. С 2014 года ВСУ использовали город для обеспечения войск на передовой.