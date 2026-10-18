ВСУ несколько недель не знали о нахождении российских бойцов в Доброполье

ВСУ несколько недель не знали о присутствии ВС России в Доброполье ВСУ несколько недель не знали о нахождении российских бойцов в Доброполье

Москва18 окт Вести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько недель не знало о том, что у них в тылу в Доброполье накапливается российская группировка войск, заявил российский офицер с позывным Удав в интервью ТАСС.

Командование ВСУ предоставляло боевикам неверные сведения.

Мы уже там несколько недель в самом населенном пункте находились, работали именно по перемещению противника. И когда общались с одним человеком, выяснилось, что им командование говорило, что наши передовые позиции находятся еще в районе Белицкого, что Доброполье чисто, противника нет. Поэтому они поначалу себя так чувствовали вальяжно приводит ТАСС слова Удава

Между тем российские войска успели накопить в Доброполье достаточное количество личного состава для выполнения боевой задачи.

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил 16 октября президенту Владимиру Путину об освобождении города Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР).