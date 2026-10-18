Москва18 октВести.Командование Вооруженных сил Украины (ВСУ) несколько недель не знало о том, что у них в тылу в Доброполье накапливается российская группировка войск, заявил российский офицер с позывным Удав в интервью ТАСС.
Командование ВСУ предоставляло боевикам неверные сведения.
Мы уже там несколько недель в самом населенном пункте находились, работали именно по перемещению противника. И когда общались с одним человеком, выяснилось, что им командование говорило, что наши передовые позиции находятся еще в районе Белицкого, что Доброполье чисто, противника нет. Поэтому они поначалу себя так чувствовали вальяжноприводит ТАСС слова Удава
Между тем российские войска успели накопить в Доброполье достаточное количество личного состава для выполнения боевой задачи.
Начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) России Валерий Герасимов доложил 16 октября президенту Владимиру Путину об освобождении города Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР).