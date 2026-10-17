Военкор Вдовин: ВСУ не понимали, что российские военные давно зашли в Доброполье

Военкор Вдовин рассказал, как ВС РФ обхитрили ВСУ в Доброполье Военкор Вдовин: ВСУ не понимали, что российские военные давно зашли в Доброполье

Москва17 окт Вести.Украинские боевики долгое время не понимали, что Вооруженные силы (ВС) России давно зашли в населенный пункт Доброполье в Донецкой Народной Республике. Об этом рассказал военкор ИС "Вести" Григорий Вдовин.

Российские военные имитировали характерный украинцам говор при встрече с военнослужащими Вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщил журналист.

Сейчас уже можно приоткрыть некоторые секреты операции: противник долго не понимал, что наши уже в городе, и даже встречаясь на улицах. Потому что наши общались с военнослужащими ВСУ как свои - имитировать характерный говор им было не сложно сказал Вдовин

Начальник разведки 110-й бригады ВС РФ с позывным Удав в интервью военкору рассказал, благодаря чему удалось отвести подозрения у ВСУ.

Поскольку в 110-й бригаде большинство военнослужащих – это донецкие парни, были возможности перемещаться по населенному пункту, разговаривая на языке противника, вычисляя их позиции отметил военнослужащий

Доброполье – крупный населенный пункт в ДНР с развитой дорожной инфраструктурой. С 2014 года город использовался ВСУ для обеспечения войск на передовой. 16 октября стало известно, что Доброполье перешло под контроль ВС РФ.