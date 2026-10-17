Оператор БПЛА Антипин рассказал о сложностях работы по освобождению Доброполья Оператор БПЛА Антипин: расположение Доброполья усложняло ВС РФ его освобождение

Москва17 окт Вести.Населенный пункт Доброполье в Донецкой Народной Республике находится в низине, что усложняло работу российских военных по освобождению города. Об этом военкору ИС "Вести" Григорию Вдовину рассказал оператор БПЛА Константин Антипин.

По его словам, ВС РФ приходилось "изгаляться", чтобы выставить антенны для работы российских дронов.

Проблема Доброполья в том, что оно находится в низине – метров 100-150. И перед нами еще, получается, возвышенность. То есть и мы в низине, и они (Вооруженные силы Украины. – Прим. ред.) в низине. Очень сложно выставлять антенны, чтобы нормально работать до самой земли. Поэтому приходилось что-то придумывать, изгаляться как-то сказал Антипин

Кроме того, как рассказал оператор-сапер Сергей Петров, дроны противника работали постоянно.

По времени вылет [БПЛА ВС РФ] занимал от 20 до 30 минут, в зависимости от удаления от цели. Небо на фронте очень неспокойное постоянно висят вражеские "птицы", ищут отметил военный в беседе с военкором ИС "Вести" Григорием Вдовиным

Начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов 16 октября доложил президенту РФ Владимиру Путину об освобождении города Доброполье. С 2014 года украинские боевики использовали город для обеспечения войск на передовой.