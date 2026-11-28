Военкор рассказал о "паутине" из оптоволокна в освобожденном Родинском Военкор Григорьев: в Родинском остались тысячи километров оптоволокна

Москва28 ноя Вести.Освобожденный российскими военными в конце декабря 2025 года населенный пункт Родинское в Донецкой Народной Республике окутан оптоволокном, которое используется для управления дронами. Об этом рассказал военный корреспондент ИС "Вести" Егор Григорьев, побывавший в Родинском первым из журналистов.

По его словам, оптоволокна, разбросанного по городу, тысячи километров.

Оптоволокна, на котором летают БПЛА, здесь даже не сотни, тысячи километров. Как паутиной оптоволокном все окутано. Полностью все небо, по земле катушки. Много-много дронов. Все в таком оптоволокне отметил Григорьев

В ходе боевых действий, как отметил журналист, в населенном пункте не уцелело практически ни одного здания.

В Родинском, конечно, практически ни одного дома не уцелело. Все, что осталось – просто такое месиво из кирпича, бетона, арматуры. Отстраивать придется немало, когда, естественно, все завершится. Завершится, конечно, нашей победой – в этом здесь никто не сомневается заверил он

Ранее военкор отметил, что населенный пункт Родинское стал плацдармом для дальнейшего освобождения ее территории от украинских боевиков.