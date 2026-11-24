"Вести" первыми побывали в освобожденном городе Родинское "Вести" первыми показали кадры из освобожденного города Родинское

Москва24 ноя Вести.Военкор ИС "Вести" Егор Григорьев первым из журналистов побывал в освобожденном в 2025 году городе Родинское в Донецкой Народной Республике и показал кадры оттуда.

По дороге к населенному пункту украинские боевики предпринимали попытки "давить" с неба, рассказал он. Использовали различные дроны, в том числе Hornet.

"Вампиры", "Бабы Яги". Такие по ночам прилетают обычно…. Чего только не валяется под ногами. Каждый метр столько интересного… Глаза врага – его разведдроны и ударные – сопровождали часто. Поэтому маршрут меняли, пережидали, хитрили отметил Григорьев

Журналист также обратил внимание на сожженную технику противника – на ней изображены кресты.

Об освобождении населенного пункта Родинское в ДНР стало известно 27 декабря 2025 года.