Боевики ВСУ дронами демаскировали свои же позиции под Марьевкой Командир Кызылаков рассказал, как ВСУ самостоятельно демаскировали свои позиции

Москва22 сен Вести.В районе Марьевки в Донецкой Народной Республике подразделения ВСУ сами выдали свои позиции во время применения дронов. Об этом рассказал командир штурмовой роты 35-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады группировки войск ВС РФ "Центр" Даниил Кызылаков.

В беседе с ТАСС штурмовик пояснил, как они вычисляли позиции противника.

"Баба-яга" так же в дневное время прилетела и скинула какую-то большую коробку. То есть понятно уже, что это доставка продовольствия либо тех же самых боеприпасов. Уже мы туда подлетаем, доскональную разведку проводим, отрабатываем заявил Кызылаков

Населенный пункт Марьевка в ДНР был освобожден 19 сентября. Ранее стало известно, что подразделения ВС РФ взяли село в окружение, прежде чем начать штурм.