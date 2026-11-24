Военкор Григорьев назвал Родинское плацдармом для движения ВС РФ к границе ДНР Военкор Григорьев: Родинское - теперь плацдарм для продвижения к границе ДНР

Москва24 ноя Вести.Освобожденный российскими военными в конце декабря 2025 года населенный пункт Родинское в Донецкой Народной Республике стал плацдармом для дальнейшего освобождения ее территории от украинских боевиков. Об этом рассказал военный корреспондент ИС "Вести" Егор Григорьев, побывавший в Родинском первым из журналистов.

Об освобождении Родинского Минобороны РФ сообщило 28 декабря 2025 года.

Родинское, вместе с Красноармейском, он же Покровск, это один из ключевых городов агломерации. Здесь в свое время было сосредоточение противника, теперь это уже считается тыл и такой определенный плацдарм, если можно так сказать, уже для наших войск и для дальнейшего их продвижения к границам Донецкой Народной Республики рассказал Григорьев

Ранее о том, как продвигалось освобождение Родинского, рассказали бойцы 9-й бригады 51-й армии группировки войск "Центр".