Минобороны опубликовало кадры из Доброполья в ДНР

МО РФ показало первые кадры из Доброполья в ДНР Минобороны опубликовало кадры из Доброполья в ДНР

Москва16 окт Вести.Минобороны России показало первые кадры из Доброполья в Донецкой Народной Республике (ДНР), об освобождении которого ранее было доложено президенту РФ Владимиру Путину.

В пятницу, 16 октября, с докладом выступил начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ генерал армии Валерий Герасимов. Он сообщил главе государства об освобождении населенного пункта.

На опубликованных кадрах МО показана боевая работа военнослужащих 110-й гвардейской отдельной мотострелковой бригады и 61-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты.

Добропольское направление является одним из ключевых для достижения результатов по полному освобождению Донбасса и имеет принципиальное значение для ведения успешных наступательных операций ВС РФ.

Ранее Владимир Путин заявил, что российские силы заметно продвинулись на всех направлениях в зоне специальной военной операции (СВО).