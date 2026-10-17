Москва17 окт Вести.Министр обороны Российской Федерации Андрей Белоусов поздравил командование и личный состав мотострелковых бригад и полки морской пехоты с освобождением населенного пункта Доброполье в Донецкой Народной Республики (ДНР). Его слова приводит пресс-служба Минобороны РФ.

В ходе проведения специальной военной операции соединения выполняют боевые задачи на самых сложных направлениях. В упорных боях военнослужащие подразделений, проявляя образцы храбрости и отваги, решительно громят врага на донецкой земле сказал Белоусов

Белоусов выразил признательность военным за преданность долгу и присяге. Он уверен, что бойцы и дальше будут достойно справляться с задачами, стоять на страже интересов страны и надежно оберегать безопасность России.

Ранее начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов сообщил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск о том, что подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль город Доброполье в ДНР. Герасимов подчеркнул, что этот населенный пункт являлся одним из ключевых узлов обороны Вооруженных сил Украины на днепропетровском направлении.