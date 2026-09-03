Москва3 сен Вести.Министр обороны России Анлрей Белоусов направил поздравления командованию и личному составу 217-го гвардейского парашютно-десантного Ивановского орденов Кутузова и Суворова полка, которые освободили село Новопавловка в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

Верные Отечеству воины полка по первому зову Родины встали на его защиту и с честью выполняют задачи специальной военной операции сообщил Белоусов, слова которого приводятся в сообщении канала Минобороны в MAX

Глава оборонного ведомства подчеркнул, что военнослужащие вносят "огромный вклад в общее продвижение группировки войск".

1 сентября российские военные взяли под контроль населенные пункты Новопавловка и Червоная Криница в Запорожской области. Уточняется, что Новопавловку освободили подразделения группировки войск "Днепр".