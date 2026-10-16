Герасимов: "Центр" взял под контроль Доброполье и Алексеево-Дружковку в ДНР

Герасимов заявил об освобождении Доброполья и Алексеево-Дружковки в ДНР Герасимов: "Центр" взял под контроль Доброполье и Алексеево-Дружковку в ДНР

Москва16 окт Вести.Подразделения российской группировки войск "Центр" взяли под контроль город Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину в ходе совещания во вспомогательном пункте управления Объединенной группировки войск.

Освобожден город Доброполье сказал глава Генштаба

По информации Герасимова, этот населенный пункт являлся одним из ключевых узлов обороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) на днепропетровском направлении.

Штурмовые подразделения 110, 114-й и пятой отдельных мотострелковых бригад, а также 61-й отдельной бригады морской пехоты и 177-го отдельного полка морской пехоты в ходе боевых действий завершили ликвидацию окруженных формирований противника и тем самым полностью взяли город под наш контроль заключил Герасимов

Также начальник Генштаба отметил освобождение Алексеево-Дружковки.

После овладения в июле этого года Константиновкой войсками группировки освобожден город Алексеево-Дружковка. Передовые подразделения, преодолев сопротивление противника, вошли в юго-восточную и юго-западную часть Дружковки, где ведут уличные бои, а также вышли на окраину Краматорска добавил он

Ранее Путин сообщил о существенном продвижении российских сил на всех направлениях в зоне специальной военной операции.