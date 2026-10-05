Минобороны: военные РФ продвигаются в южной и центральной частях Доброполья

ВС РФ продвигаются в южной и центральной частях Доброполья в ДНР Минобороны: военные РФ продвигаются в южной и центральной частях Доброполья

Москва5 окт Вести.Подразделения группировки российских войск "Центр" продвинулись в южной и центральной частях города Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР), сообщает Минобороны РФ в сводке о ходе спецоперации.

Отмечается также, что подразделения морской пехоты наступали в северной части города и продолжили выбивать противника с территории шахты Добропольская.

За сутки российские военные освободили 51 здание в Доброполье, потери Вооруженных сил Украины составили свыше 20 боевиков.

Накануне сообщалось, что морпехи РФ завершили зачистку жилой застройки в восточных районах Доброполья от украинских боевиков.