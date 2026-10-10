МО: в ряде районов Доброполья идут бои, попытки ВСУ прорвать окружение сорваны МО: военные ВС РФ предотвратили попытки прорыва окружения в Доброполье

Москва10 окт Вести.Военнослужащие ВС РФ в городе Доброполье (ДНР) продвигаются на ряде направлений, сорваны попытки деблокировать окруженные подразделения ВСУ. Об этом сообщили в Минобороны России.

Минобороны ранее проинформировало о продвижении штурмовых подразделений группировки ВС РФ "Центр" в центре Доброполья.

В населенном пункте Доброполье ДНР штурмовые группы 51-й армии продвинулись в центральной и северно-западной частях города. Подразделения морской пехоты действовали в западной части города и продолжили уничтожение противника на территории шахты "Добропольская". Сорваны две попытки деблокирования окруженных вражеских подразделений заявили в ведомстве

По данным российского министерства обороны, за сутки освобождено 82 здания, в том числе четыре производственных сооружения, ликвидировано более 35 боевиков ВСУ и две боевые бронированные машины.

Полное взятие Доброполья под российский контроль позволит создать плацдарм для продвижения российской армии к славянско-краматорской агломерации.

Ранее в Минобороны сообщили, что вооруженные силы России освободили населенные пункты Лукашово и Лобановка в Харьковской области.