ВСУ безуспешно попытались деблокировать окружение в Доброполье Российские военные сорвали попытку ВСУ деблокировать окружение в Доброполье

Москва12 окт Вести.Российские войска сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) деблокировать окружение подразделения армии киевского режима в Доброполье в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, штурмовые группы 51-й армии ВС РФ продвинулись в центральной и северно-западной частях Доброполья. Подразделения морской пехоты в свою очередь продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты "Добропольская".

Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженные подразделения ВСУ добавили в министерстве

Ранее боевики ВСУ уже предпринимали попытки вырваться из окружения в Доброполье, но они также заканчивались провалом.

В течение суток бойцы ВС РФ освободили 216 зданий, включая четыре производственных сооружения. Кроме того, уничтожены до 35 украинских боевиков.