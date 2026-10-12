Москва12 октВести.Российские войска сорвали попытку Вооруженных сил Украины (ВСУ) деблокировать окружение подразделения армии киевского режима в Доброполье в ДНР. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, штурмовые группы 51-й армии ВС РФ продвинулись в центральной и северно-западной частях Доброполья. Подразделения морской пехоты в свою очередь продолжили зачистку западных кварталов города и территории шахты "Добропольская".
Сорвана попытка противника силами до взвода без бронетехники деблокировать окруженные подразделения ВСУдобавили в министерстве
Ранее боевики ВСУ уже предпринимали попытки вырваться из окружения в Доброполье, но они также заканчивались провалом.
В течение суток бойцы ВС РФ освободили 216 зданий, включая четыре производственных сооружения. Кроме того, уничтожены до 35 украинских боевиков.