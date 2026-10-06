Минобороны: военные РФ за сутки освободили 52 здания в Доброполье

ВС РФ за сутки освободили 52 здания в Доброполье ДНР Минобороны: военные РФ за сутки освободили 52 здания в Доброполье

Москва6 окт Вести.Подразделения российской группировки войск "Центр" за прошедшие сутки освободили 52 здания в Доброполье Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России в сводке о ходе спецоперации.

Как отметили в военном ведомстве, штурмовые группы 51-й армии продвигаются в центральной части Доброполья. Российские морпехи наступают в северной части города и продолжают уничтожение противника на территории шахты "Добропольская", добавили в МО РФ.

Вооруженные силы Украины в ходе боев за минувшие сутки потеряли до 20 военнослужащих.

Ранее военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный сообщил, что противник несет невосполнимые потери в военной технике на добропольском направлении, что снижает активность украинских боевиков.