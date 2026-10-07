Москва7 октВести.Российские военнослужащие освободили в Доброполье в Донецкой Народной Республике 82 здания за сутки, заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что избавились от противника бойцы группировки войск "Центр".
В течение суток освобождены 82 здания, уничтожены более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикапговорится в ежедневной сводке МО РФ
Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что Вооруженные силы РФ продвигаются в южной и центральной частях Доброполья. Накануне в городе было освобождено 52 здания.