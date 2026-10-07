Минобороны: ВС РФ освободили 82 здания в Доброполье за сутки

ВС РФ освободили в Доброполье 82 здания, заявили в МО РФ Минобороны: ВС РФ освободили 82 здания в Доброполье за сутки

Москва7 окт Вести.Российские военнослужащие освободили в Доброполье в Донецкой Народной Республике 82 здания за сутки, заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что избавились от противника бойцы группировки войск "Центр".

В течение суток освобождены 82 здания, уничтожены более 25 украинских военнослужащих, бронеавтомобиль и пикап говорится в ежедневной сводке МО РФ

Ранее в оборонном ведомстве сообщали, что Вооруженные силы РФ продвигаются в южной и центральной частях Доброполья. Накануне в городе было освобождено 52 здания.