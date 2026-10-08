ВС РФ за сутки освободили 103 здания в Доброполье в ДНР МО: ВС РФ за сутки освободили 103 здания в Доброполье, ВСУ потеряли 25 боевиков

Москва8 окт Вести.Вооруженные силы России (ВС РФ) в течение суток освободили 103 здания в населенном пункте Доброполье в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.

По данным ведомства, штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Вместе с тем подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, а также зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны.

В течение суток освобождено 103 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащих говорится в сводке

Накануне в российском оборонном ведомстве заявили, что армия России за сутки освободила 82 здания в Доброполье.