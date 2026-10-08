Москва8 октВести.Вооруженные силы России (ВС РФ) в течение суток освободили 103 здания в населенном пункте Доброполье в Донецкой народной республике. Об этом сообщили в министерстве обороны РФ.
По данным ведомства, штурмовые группы 51-й армии продолжили продвижение в центральной и северной частях города. Вместе с тем подразделения морской пехоты в ходе наступления в юго-западном направлении овладели спортивным комплексом, а также зачистили стадион и оставшуюся часть парковой зоны.
В течение суток освобождено 103 здания, уничтожено более 25 украинских военнослужащихговорится в сводке
Накануне в российском оборонном ведомстве заявили, что армия России за сутки освободила 82 здания в Доброполье.