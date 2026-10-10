Российская армия за сутки освободила 118 зданий в Доброполье

Российские бойцы за сутки освободили 118 зданий в Доброполье Российская армия за сутки освободила 118 зданий в Доброполье

Москва10 окт Вести.Усилиями бойцов штурмовых подразделений группировки российских войск "Центр" за сутки от боевиков ВСУ освобождены 118 зданий в городе Доброполье в ДНР.

Об этом ТАСС рассказал начальник пресс-центра группировки Александр Савчук.

В Доброполье штурмовые группы 51-й общевойсковой армии продолжили продвижение в центральной и в северных частях города. Подразделения морской пехоты действовали в западной части города, продолжили уничтожение противника на территории шахты "Добропольская". В течение суток освобождено 118 зданий, уничтожено 15 украинских военнослужащих и два пикапа сказал он

С начала окружения украинских военных в городе Доброполье российские войска уничтожили порядка 520 боевиков ВСУ.

Ранее Вооруженные силы России за сутки освободили 103 здания в Доброполье.