ВС РФ сорвали попытку ВСУ деблокировать их окруженные подразделения в Доброполье

В МО РФ рассказали о попытке ВСУ деблокировать окруженных боевиков в Доброполье ВС РФ сорвали попытку ВСУ деблокировать их окруженные подразделения в Доброполье

Москва11 окт Вести.Российские военные в донецком Доброполье сорвали попытку ВСУ деблокировать при поддержке бронетехники окруженные украинские подразделения, говорится в ежедневной сводке МО РФ.

В ведомстве информировали, что российские штурмовики продвинулись в центральной и северо-западной частях Доброполья, подразделения морской пехоты продолжили зачищать западные городские кварталы и территорию шахты Добропольская.

Сорвана попытка противника силами до взвода при поддержке бронетехники деблокировать окруженные подразделения ВСУ добавили в МО

Кроме того, за сутки ВС РФ освободили в городе 137 зданий, в том числе 3 производственных сооружения, и уничтожили до 30 украинских военнослужащих.