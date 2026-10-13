Москва13 октВести.Бойцы группировки войск "Центр" за сутки освободили в Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) 286 зданий. Об этом сообщило Минобороны РФ.
По данным ведомства, штурмовые группы 51-й армии наступали в центральной и северо-западной частях города. Часть бойцов совместно с морпехами продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты "Добропольская".
В течение суток освобождено 286 зданий, в том числе три производственных сооруженияговорится в заявлении
В министерстве добавили, что за это время были уничтожены до 65 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).