Бойцы группировки войск "Центр" за сутки освободили 286 зданий в Доброполье

ВС РФ за сутки освободили 286 зданий в Доброполье Бойцы группировки войск "Центр" за сутки освободили 286 зданий в Доброполье

Москва13 окт Вести.Бойцы группировки войск "Центр" за сутки освободили в Доброполье в Донецкой Народной Республике (ДНР) 286 зданий. Об этом сообщило Минобороны РФ.

По данным ведомства, штурмовые группы 51-й армии наступали в центральной и северо-западной частях города. Часть бойцов совместно с морпехами продолжили зачистку взятых под контроль кварталов города и территории шахты "Добропольская".

В течение суток освобождено 286 зданий, в том числе три производственных сооружения говорится в заявлении

В министерстве добавили, что за это время были уничтожены до 65 боевиков Вооруженных сил Украины (ВСУ).