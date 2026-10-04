Москва4 октВести.Морские пехотинцы ВС РФ завершили зачистку от украинских боевиков жилой застройки в восточных районах Доброполья в Донецкой Народной Республике . Об этом 4 октября сообщили в Минобороны России.
Также российские бойцы продвигались в северной и центральной частях города, уточнили в российском оборонном ведомстве.
Подразделения морской пехоты завершили зачистку [от ВСУ] жилой застройки в восточных районах городасообщили в Минобороны РФ
Освобождение Доброполья даст российским бойцам возможность перерезать основные трассы снабжения Краматорска, рассказывал ИС "Вести" военкор Владимир Разин.