Поддубный рассказал о продвижении ВС РФ на добропольском направлении Поддубный: ВСУ несут невосполнимые потери на добропольском направлении

Москва5 окт Вести.ВСУ несут невосполнимые потери в военной технике на добропольском направлении, и это снижает активность украинских боевиков. Об этом сообщил военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

По его словам, расчеты войск БпС 51-й армии с помощью дронов уничтожают всю технику противника, которую ВСУ пытаются перебросить на передний край добропольского направления.

Пикапы и прочая колесная техника неизбежно встречается нашими дронами… Ни проехать ни пройти. Работа по выявлению и поражению техники противника ведется круглосуточно. Каждый выезд ВСУ фиксируется и отрабатывается в режиме реального времени. По факту противник несет невосполнимые потери. Восполнить утраченную технику в короткие сроки не представляется возможным, что снижает активность боевиков на данном направлении сказал Поддубный

Он добавил, что российские бойцы продолжают наступать в нескольких частях города.

В самом Доброполье наши бойцы продолжают наступление в южной, центральной и северной частях города. Идут бои за территорию шахты Добропольская уточнил военкор

Ранее в Минобороны России сообщили, что морские пехотинцы ВС РФ завершили зачистку от украинских боевиков жилой застройки в восточных районах Доброполья в Донецкой Народной Республике.