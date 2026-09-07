Москва7 сен Вести.Остовы сгоревших грузовиков и пикапов Вооруженных сил Украины (ВСУ) – это привычная картина на трассах в районе Дружковки в ДНР. Кадры с итогами работы российских операторов дронов в своем канале в MAX показал военный корреспондент ИС "Вести" Евгений Поддубный.

Остовы сгоревших грузовиков и пикапов ВСУ – привычная картина на трассах в районе Дружковки. Ни проехать, ни пройти боевикам здесь не позволяет наше беспилотие. Антидроновые коридоры превращаются в "дороги смерти". На кадрах работа операторов дронов 58-го отдельного батальона специального назначения "Южной" группировки войск: среди новых пораженных целей – "Урал" и пара пикапов, вместе с находившейся в них украинской пехотой написал Поддубный в MAX

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил, что на дружковско-краматорском направлении российские подразделения охватывают Алексеево-Дружковку с востока, что приближает их к выходу на окраины Дружковки