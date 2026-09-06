Журналист Попов показал работу мобильной огневой группы в Судже Журналист Попов продемонстрировал, как работает мобильная огневая группа в Судже

Москва6 сен Вести.Автор ИС "Вести" Евгений Попов показал работу мобильной огневой группы Вооруженных сил России (ВС РФ) в Судже. Российские военные наносили удары по вражеским разведывательным дронам.

Беспилотник Вооруженных сил Украины (ВСУ) пролетал прямо над съемочной группой.

Дрон идет прямо над нами. Работает мобильная огневая группа по нему. Это дрон-разведчик. Летят гильзы, отходим. Разведывает обстановку перед тем, как запустить боевые дроны уже в глубь территории России. Отходим подальше, идет боевая работа... Вспышка! Сбили дрон! Отлично! сообщил Попов

Следом за первым дроном, как рассказал журналист, вылетел еще один вражеский беспилотник.

Снова идет беспилотник в нашу сторону. Работает МОГ. Отходим мы от группы. Вот там вспышка была справа… Жужжит характерно как, бензиновый. Другой уже. Тот-то тихо шел поделился Попов

За 40 минут съемочная группа, по словам Попова, столкнулась с четырьмя вражескими дронами.

Еще один дрон, четвертый уже. 40 минут прошло. Раз в 10 минут добавил он

Ранее журналист показал кадры появления украинского дрона на трассе Мелитополь-Геническ. Беспилотник ВСУ пытался атаковать россйиский гражданский грузовик.