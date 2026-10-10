Поддубный рассказал, как бойцы ВС РФ победили в схватке с "нечистью" ВСУ

Поддубный показал кадры борьбы ВС РФ с "нечистью" ВСУ Поддубный рассказал, как бойцы ВС РФ победили в схватке с "нечистью" ВСУ

Москва10 окт Вести.Спецназ ПВО 3-й мотострелковой дивизии уничтожил десятки украинских дронов, среди них "Вампиры" и "Баба-Яга". Кадры работы российских бойцов показал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.

Он отметил, что уничтожение украинских БПЛА – рутинная работа для FPV-перехватчиков.

Посмотрите реально остросюжетные кадры с высококлассной ночной работой "спецназа" ПВО 3-й МСД. Схватка с нечистью, а здесь и "Вампиры", и "Баба-Яга" противника. … Небольшие дроны вступают в бой и, благодаря своей маневренности под управлением опытных операторов, выигрывают. [Дроны] горят десятками сообщил военкор

Поддубный добавил, что одни коптеры ВСУ тащили грузы для боевиков, другие летели с боезапрядом и пытались пройти в сторону позиций ВС РФ.

Номенклатура сбитых БПЛА самолетного типа куда шире: "шарки", "хорнеты", "домахи" и с десяток других модификаций украинских беспилотников, направленных на наш тыл, не долетают до целей. И все это благодаря нашей малой беспилотной авиации в умелых руках подчеркнул он

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы России (ВС РФ) за минувшие сутки поразили энергетические объекты, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины.

Российские силы ПВО в течение суток сбили 725 украинских беспилотников самолетного типа.