Москва10 октВести.Спецназ ПВО 3-й мотострелковой дивизии уничтожил десятки украинских дронов, среди них "Вампиры" и "Баба-Яга". Кадры работы российских бойцов показал военкор ИС "Вести" Евгений Поддубный в своем канале в мессенджере MAX.
Он отметил, что уничтожение украинских БПЛА – рутинная работа для FPV-перехватчиков.
Посмотрите реально остросюжетные кадры с высококлассной ночной работой "спецназа" ПВО 3-й МСД. Схватка с нечистью, а здесь и "Вампиры", и "Баба-Яга" противника. … Небольшие дроны вступают в бой и, благодаря своей маневренности под управлением опытных операторов, выигрывают. [Дроны] горят десяткамисообщил военкор
Поддубный добавил, что одни коптеры ВСУ тащили грузы для боевиков, другие летели с боезапрядом и пытались пройти в сторону позиций ВС РФ.
Номенклатура сбитых БПЛА самолетного типа куда шире: "шарки", "хорнеты", "домахи" и с десяток других модификаций украинских беспилотников, направленных на наш тыл, не долетают до целей. И все это благодаря нашей малой беспилотной авиации в умелых рукахподчеркнул он
Ранее в Минобороны РФ сообщили, что вооруженные силы России (ВС РФ) за минувшие сутки поразили энергетические объекты, используемые в интересах военно-промышленного комплекса Украины.
Российские силы ПВО в течение суток сбили 725 украинских беспилотников самолетного типа.