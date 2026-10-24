Москва24 октВести.Операторы FPV-дронов Вооруженных сил РФ уничтожили украинские беспилотники, подорвав их в воздухе. Об этом сообщило Минобороны РФ.
Ведомство также опубликовало видеозапись перехвата. На кадрах российский беспилотник приближается к украинскому аппарату сверху, подрывая его.
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Как уточнили в министерстве, операцию провели военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки "Запад".
Ранее Минобороны отчиталось о поражении цеха по производству морских дронов и сухогруза в двух украинских портах. Ночная атака производилась с применением беспилотников.