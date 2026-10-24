"Думали, что кони – оказались пони": МО РФ высказалось об украинских дронах Минобороны РФ сравнило украинские дроны с пони

Москва24 окт Вести.Операторы FPV-дронов Вооруженных сил РФ уничтожили украинские беспилотники, подорвав их в воздухе. Об этом сообщило Минобороны РФ.

Ведомство также опубликовало видеозапись перехвата. На кадрах российский беспилотник приближается к украинскому аппарату сверху, подрывая его.

Наши соколики догоняют и обнуляют: думали, что кони – оказались пони прокомментировали в Минобороны

Как уточнили в министерстве, операцию провели военнослужащие подразделений беспилотных систем группировки "Запад".

Ранее Минобороны отчиталось о поражении цеха по производству морских дронов и сухогруза в двух украинских портах. Ночная атака производилась с применением беспилотников.