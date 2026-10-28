Москва28 октВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) 28 октября за 12 часов сбили 90 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.
В течение дня с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных средствговорится в сообщении
Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями.
Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за сутки сбили две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 617 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации (СВО).