Силы ПВО уничтожили 90 украинских дронов в небе над семью российскими регионами Средства ПВО России сбили 90 беспилотников ВСУ над семью регионами РФ

Москва28 окт Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) 28 октября за 12 часов сбили 90 украинских дронов над регионами России. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

В течение дня с 8:00 до 20:00 мск дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 90 украинских беспилотных летательных средств говорится в сообщении

Согласно информации ведомства, беспилотные летательные аппараты (БПЛА) были ликвидированы в небе над Белгородской, Брянской, Орловской, Курской, Воронежской, Рязанской и Тульской областями.

Ранее сообщалось, что российские силы ПВО за сутки сбили две управляемые ракеты большой дальности "Нептун" и 617 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне проведения спецоперации (СВО).