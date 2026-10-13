Москва13 октВести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за полдня сбили 70 украинских дронов над регионами РФ. Об этом проинформировало российское Минобороны во вторник, 13 октября.
Согласно этой информации, беспилотники были нейтрализованы в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.
Уничтожены 70 украинских беспилотных летательных средств над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крымговорится в материале ведомства
Днем 13 октября стало известно, что количество БПЛА, сбитых на подлете к Москве за сутки, увеличилось до 33.
До этого Минобороны сообщало, что силы ПВО перехватили и уничтожили 604 украинских беспилотника в ночь на 13 октября над регионами России и акваторией Азовского моря.