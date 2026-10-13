Минобороны: силы ПВО за 12 часов сбили 70 украинских дронов над регионами России

Силы ПВО РФ за 12 часов сбили 70 украинских дронов над регионами России Минобороны: силы ПВО за 12 часов сбили 70 украинских дронов над регионами России

Москва13 окт Вести.Силы противовоздушной обороны (ПВО) России за полдня сбили 70 украинских дронов над регионами РФ. Об этом проинформировало российское Минобороны во вторник, 13 октября.

Согласно этой информации, беспилотники были нейтрализованы в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

Уничтожены 70 украинских беспилотных летательных средств над территориями Белгородской, Брянской, Калужской, Тульской областей, Московского региона и Республики Крым говорится в материале ведомства

Днем 13 октября стало известно, что количество БПЛА, сбитых на подлете к Москве за сутки, увеличилось до 33.

До этого Минобороны сообщало, что силы ПВО перехватили и уничтожили 604 украинских беспилотника в ночь на 13 октября над регионами России и акваторией Азовского моря.