ПВО РФ сбила 47 украинских беспилотников над регионами страны Российские силы ПВО сбили 47 украинских беспилотников над регионами страны

Москва1 ноя Вести.Дежурные расчеты противовоздушной обороны в течение дня перехватили и ликвидировали 47 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве уточнили, что атаки отражались в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.

Вражеские дроны были нейтрализованы над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Смоленской и Тульской областей, а также над Московским регионом.

Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 ноября силы ПВО нейтрализовали 235 украинских дронов над регионами России.