Москва1 нояВести.Дежурные расчеты противовоздушной обороны в течение дня перехватили и ликвидировали 47 украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией России. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
В ведомстве уточнили, что атаки отражались в период с 8.00 до 20.00 по московскому времени.
Вражеские дроны были нейтрализованы над территориями Белгородской, Воронежской, Калужской, Курской, Нижегородской, Ростовской, Смоленской и Тульской областей, а также над Московским регионом.
Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 1 ноября силы ПВО нейтрализовали 235 украинских дронов над регионами России.