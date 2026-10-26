Силы ПВО сбили в течение дня 37 беспилотников ВСУ над российскими территориями Минобороны РФ: средства ПВО сбили 37 дронов ВСУ над регионами России 25 октября

Москва26 окт Вести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня 25 октября уничтожили 37 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.

Уточняется, что вражеские дроны перехватили в период с 08:00 до 20:00 мск.

Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа отмечается в сообщении

Украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.

Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что силы ПВО в ночь на понедельник, 26 октября, сбили 290 дронов ВСУ над регионами России.