Москва26 октВести.Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) в течение дня 25 октября уничтожили 37 беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) над российскими регионами. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Уточняется, что вражеские дроны перехватили в период с 08:00 до 20:00 мск.
Дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 37 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типаотмечается в сообщении
Украинские дроны уничтожены над территориями Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, Московского региона и над акваторией Черного моря.
Ранее в российском оборонном ведомстве заявили, что силы ПВО в ночь на понедельник, 26 октября, сбили 290 дронов ВСУ над регионами России.